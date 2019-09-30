2019-09-30T07:43:23+03:00
Общество

Продавцов контрафактного алкоголя в Томской области оштрафовали на 23 млн рублей

Онлайн-сервис поможет найти подделку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Наиболее сложной специалисты назвали ситуацию с подделкой слабоалкогольных пивных напитков.Наиболее сложной специалисты назвали ситуацию с подделкой слабоалкогольных пивных напитков.Фото: "КП" Архив
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До конца 2019 года в регионе заработает первый в стране электронный сервис, с помощью которого любой житель сможет проверять подлинность алкоголя и отметить места торговли фальсификатом на интерактивной карте.

На региональном совете безопасности рассказали о ситуации с контрафактным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В 2018 году, по сравнению с 2017-м, в Томской области зафиксирован рост смертности от отравления суррогатом в полтора раза — 19 человек на 100 тысяч населения. Кроме того в состоянии алкогольного опьянения было совершено каждое третье преступление, при этом из незаконного оборота изъято лишь 7,9 тысячи декалитров алкогольной продукции — восьмой результат в Сибири», — сказал замгубернатора Игорь Толстоносов, поручив правоохранительным органам усилить взаимодействие и совместную оперативную работу.

Всего, по данным МВД, с 2018 года в ходе комплексных специальных оперативно-профилактических операций «Контрафакт» и «Алкоголь» сотрудники полиции проверили более 2000 организаций розничной торговли.

При этом выявили свыше 1600 административных правонарушений, изъяли 10 тысяч литров алкоголя, общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей.

Наиболее сложной специалисты назвали ситуацию с подделкой слабоалкогольных пивных напитков.

«Начиная с 2014-го, ежегодно на рынок России выпускается около 25-30 миллионов литров фальсифицированных пивных напитков, в 2018-м — 80 миллионов литров. Производство осуществлялось нелегально, потери бюджета от неуплаты акциза доходили до 1,5 миллиарда рублей», — отметила заместитель руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Оксана Лубенец.

Именно поэтому председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев в борьбе с контрафактным алкоголем предложил шире использовать общественный контроль. Чтобы люди сами могли проверять подлинность алкоголя с помощью онлайн-сервиса и сообщить, где торгуют подделками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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