Житель Томской области взял 230 тысяч рублей за пластиковые окна и скрылся

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-27T11:11:10+03:00

Подозреваемый решил прибрать деньги к рукам и забыть про ремонт Фото: из открытых источников

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В дежурную часть города Стрежевого поступило заявление о хищении денежных средств. Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемым оказался ранее судимый 40-летний стрежевчанин. Его и задержали сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина выполнял ремонтные работы в доме потерпевшего. Заказчик вверил ему 230 000 рублей для покупки пластиковых окон в количестве 25 штук. Получив деньги, обвиняемый скрылся.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь «бригадиру» грозит до двух лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU