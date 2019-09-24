2019-09-24T11:31:16+03:00
Звезды

Томский ТЮЗ возглавил актер театра драмы Андрей Сидоров

Новый директор – председатель Томского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В театре драмы актер проработал 33 годаВ театре драмы актер проработал 33 годаФото: из открытых источников
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Сегодня, 24 сентября, коллективу Томского театра юного зрителя представили нового директора. Им стал Андрей Сидоров, заслуженный артист России, председатель Томского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

Нового директора представил начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк. Андрей Александрович – выпускник Свердловского театрального училища, ранее артист Томского театра драмы, где проработал 33 года. Напомним, что предыдущий директор ТЮЗа Владимир Казаченко, возглавил «Сатирикон».

Справка КП:

Андрей Александрович Сидоров родился в 1965 году в городе Киселевск Кемеровской области. Окончил Свердловское театральное училище и Российский университет театрального искусства (ГИТИС). С 1986 года – в Томском театре драмы. С 1996-го – член правления Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России, а с 2006-го и по сегодняшний день – его председатель. В 2007 году удостоен звания Заслуженный артист РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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