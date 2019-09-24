2019-09-24T08:50:46+03:00
Звезды

Томичи могут пойти на курсы селькупского языка

Занятия будут вести представители коренных малочисленных народов Севера
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На занятия приглашаются, как потомки коренного населения. так и все желающиеНа занятия приглашаются, как потомки коренного населения. так и все желающиеФото: из открытых источников
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В Томской области объявлен набор на бесплатные курсы по селькупскому языку. Занятия организует Томская региональная общественная организация "Союз коренных малочисленных народов Севера» на кафедре языков народов Сибири ТГПУ.

На занятия приглашаются все желающие, как потомки коренного населения (остяков, селькупов), так все интересующиеся историей, культурой и наследием нашего региона. Курсы будут проходить по средам в 17:30 и субботам в 14:30. Преподаватели – Григорий Коротких и носитель, президент Союза КМНС Томской области Ирина Коробейникова.

28 сентября в 14:30 состоится первая встреча в новом учебном году на ул. Герцена 66, ауд. 309 (Научная библиотека ТГПУ, кафедра языков народов Сибири), где также можно будет проконсультироваться по любому вопросу, связанному с коренными малочисленными народами Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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