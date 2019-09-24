2019-09-24T08:54:12+03:00
Происшествия

За попытку украсть бутылку пива жителя Томска приговорили к колонии строгого режима

Обвиняемый оправдывался тем, что хотел похмелиться
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В итоге мужчина и не украл, и не похмелилсяВ итоге мужчина и не украл, и не похмелилсяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летнему уроженцу Томска. Как уточнили в прокуратуре Ленинского района, мужчина обвиняется в покушении на мелкое хищение.

В декабре 2018 года, он попытался украсть бутылку пива из магазина «Мария-Ра». Подсудимый взял товар со стеллажа, положил бутылку за пазуху куртки, и прошел мимо кассы. Однако сотрудник магазина задержал похитителя, а камеры видеонаблюдения зафиксировали данный факт.

В судебном заседании томич признал свою вину и пояснил, что он плохо себя чувствовал, хотел похмелиться, но денег у него не было.

Государственный обвинитель Павел Соболев уточнил, что обвиняемый уже неоднократно был судим за преступления имущественного характера. Поэтому суд назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи могут пойти на курсы селькупского языка
Томск вошел в топ-20 туристических городов России для поездок осенью
Маршрутка сбила 81-летнего пешехода в Томске
В Сибирском ботаническом саду Томска зацвели «живые камни»
Сельчанин решил сгонять за спиртным на чужом автомобиле в Томской области
Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты
Завтра в домах томичей включат отопление
В Томской области начался отбор на чемпионат WorldSkills Russia
Комплекс фотовидеофиксации установлен на томской трассе Стрежевой – Нижневартовск
Томская спортсменка завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сотрудника МВД в Томской области уволили за покровительство проституции
Расписание пригородных поездов из Томска изменится с 1 октября
Не проскочил: томский мотоциклист погиб после столкновения с BMW X5
Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива