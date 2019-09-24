За попытку украсть бутылку пива жителя Томска приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-24T08:54:12+03:00

В итоге мужчина и не украл, и не похмелился Фото: из открытых источников

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Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летнему уроженцу Томска. Как уточнили в прокуратуре Ленинского района, мужчина обвиняется в покушении на мелкое хищение.

В декабре 2018 года, он попытался украсть бутылку пива из магазина «Мария-Ра». Подсудимый взял товар со стеллажа, положил бутылку за пазуху куртки, и прошел мимо кассы. Однако сотрудник магазина задержал похитителя, а камеры видеонаблюдения зафиксировали данный факт.

В судебном заседании томич признал свою вину и пояснил, что он плохо себя чувствовал, хотел похмелиться, но денег у него не было.

Государственный обвинитель Павел Соболев уточнил, что обвиняемый уже неоднократно был судим за преступления имущественного характера. Поэтому суд назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU