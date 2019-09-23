2019-09-23T08:18:25+03:00
Происшествия

Сотрудника МВД в Томской области уволили за покровительство проституции

Уголовное дело, заведенное на него, направлено в суд
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободыОбвиняемому грозит до 12 лет лишения свободыФото: "КП" Архив
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В Стрежевом сотруднику уголовного розыска предъявили обвинение в получении взяток за покровительство проституции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

На 31-летнего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взяток за незаконные действия и бездействие, а также общее покровительство по службе в пользу взяткодателя (часть 3, пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2015-го по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тысяч рублей. А в последующем путем переводов на банковские счета — 915 тысяч рублей.

"Сотрудник МО МВД России "Стрежевской", в отношении которого в суд направлено уголовное дело, уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В отношении его непосредственных руководителей проводится служебная проверка", - говорится в сообщении на сайте УМВД по Томской области.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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