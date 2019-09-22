2019-09-22T22:32:38+03:00
Происшествия

Не проскочил: томский мотоциклист погиб после столкновения с BMW X5

Молодому человеку было всего 28 лет
Татьяна Щукина
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ДТП со смертельным исходом произошло на центральной площади Томска в субботу, 21 сентября. После столкновения с иномаркой молодой человек, упав с мотоцикла, погиб на месте от полученных травм.

«По предварительной информации, около 17.30 часов на проспекте Ленина, 82 произошло столкновение двух транспортных средств: BMW X5 и мотоцикла Kawasaki. В результате ДТП молодой человек, управлявший мотоциклом, 1991 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщила подробности аварии пресс-служба регионального УМВД.

По словам очевидцев происшествия (ими они не преминули поделиться в соцсетях) молодой мотоциклист хотел «проскочить перекресток» и, неправильно оценив дорожную обстановку, врезался в автомобиль, который переехал его заднем колесом. По мнению свидетелей, мужчина получил травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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