Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива
Томские полицейские раскрыли кражу большой партии топлива с территории Тимирязевского лесничества. Подозреваемым оказался ранее не судимый 33-летний мужчина.
«По предварительным данным, он свободным доступом проник на территорию Тимирязевского лесничества и похитил 300 литров дизельного топлива. Причиненный ущерб составил более 12000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД Томской области.
В ведомстве отметили, что в отношении предприимчивого томича возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU