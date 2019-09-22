Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-22T16:42:05+03:00

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

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Томские полицейские раскрыли кражу большой партии топлива с территории Тимирязевского лесничества. Подозреваемым оказался ранее не судимый 33-летний мужчина.

«По предварительным данным, он свободным доступом проник на территорию Тимирязевского лесничества и похитил 300 литров дизельного топлива. Причиненный ущерб составил более 12000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД Томской области.

В ведомстве отметили, что в отношении предприимчивого томича возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU