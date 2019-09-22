В новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ попало сразу несколько томичей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-22T09:47:45+03:00

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В субботу, 21 сентября, на ТНТ вышел новый выпуск шоу «ТАНЦЫ», в котором приняли участие сразу несколько танцовщиков из Томска. Tanya Wonder, а также дуэт Ксения Никитина и Сергей Дружинин.

Именно они попытаются удивить Мигеля, Егора Дружинина и Татьяну Денисову, а также приглашенного члена жюри Лену Темникову своей авторской хореографией. Ребята рассказали о себе и ожиданиях от проекта.

На кастинге Таня представила свою авторскую хореографию в одной туфельке #tanyawonderchoreo. Начинала она с хореографического ансамбля «Радуга» в городе Колпашево. А после переезда в Томск открыла для себя другие танцевальные направления, в частности, Vogue. Сейчас работает над своей универсальностью и раскрывается как хореограф в направлении High Heels.

Татьяна обучает танцам с 2012 года, а в 2016 году начала более активную преподавательскую деятельность. Таня призналась, что в случае победы на проекте потратит деньги на себя и свои мечты. А сам проект – возможность стать ближе к зрителю и сцене.

Ксения Никитина и Сергей Дружинин сразу заявили: «Мы - один из сильнейших дуэтов этого кастинга». Ребята решили создать дуэт год, когда Ксения участвовала в вокальном конкурсе, и ей нужно было сделать подтанцовку под песню о любви. Сергей уже пробовал себя в шоу «Танцы», но на этот раз решил прийти на проект не один.

Его путь начался еще с детства, когда мама привела на танцы в 1 классе в хореографический коллектив «Радуга». Ксения – участница театра современного танца «Пластилин», куда пришла в возрасте 9 лет после художественной гимнастики. Ребята хотели бы попасть в команду Мигеля.

Все участники-томичи признались, что в Томске танцевальная культура развита достаточно хорошо, изобилие направлений и педагогов. Много талантливых ребят, но недостаточно профессионалов.

Смотрите шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ каждую субботу в 21:00!

фото: предоставлено ТНТ

фото: предоставлено ТНТ

фото: предоставлено ТНТ

фото: предоставлено ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU