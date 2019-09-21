2019-09-21T05:36:55+03:00
Происшествия

Из-за шквалистого ветра закрыли паромную переправу в Колпашево Томской области

В городе повалены деревья и сорваны линии электропередач
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: телевидение Колпашевафото: телевидение КолпашеваФото: из открытых источников
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Штормовое предупреждение, о котором оповещало жителей региональное МЧС, не прошло без последствий. Напомним, что его объявили на 20-21 сентября.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильными порывами ветра 20 и 21 сентября возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», - также сообщалось на сайте администрации Колпашевского района

20 сентября с 11.30 паромное сообщение на р. Обь по маршруту Колпашево-левый берег было временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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