2019-09-21T05:20:59+03:00
Происшествия

70-летний мужчина сгорел в своем доме в Томской области

Его тело нашли в одной из комнат
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пожар произошел в селе ТегульдетПожар произошел в селе ТегульдетФото: Архив "КП"
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В селе Тегульдет Томской области сгорел двухквартирный жилой дом. В результате пожара погиб мужчина 1949 года рождения. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, вчера, 20 сентября в 6:18.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши дома», – говорится в сообщении.

В результате в одной из квартир на кухне обгорели стены, газовая плита, газовый баллон и вещи, также прогорело потолочное перекрытие вокруг печной трубы, обгорела обрешетка крыши на площади. В спальне на полу пожарные нашли тело хозяина дома.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в 6:26. К тушению привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Причина ЧП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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