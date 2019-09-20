Впервые в Томской области 54-летняя женщина стала мамой

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-20T10:54:54+03:00

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В клиники Сибирского государственного медицинского университета в декабре 2018 года обратилась 53-летняя женщина с желанием стать мамой, - сообщили в пресс-службе вуза. Ее лечащими врачами стали доценты кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ кандидаты медицинских наук Жанна Гайфулина и Татьяна Скороходова.

- Главной особенностью является возраст пациентки – 54 года, - отметила Татьяна Скороходова. – Кроме того, у женщины уже четверо детей. Стоит отметить, что пациентка находится в отличной форме благодаря танцам, которыми она регулярно занимается, а также следит за своим здоровьем. В результате, основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть. Беременность протекала под постоянным контролем врачей клиник.

- Подготовка к моей беременности и ее сопровождение потребовали огромной работы и особого мастерства врачей. Я начала свою подготовку еще в Светленской районной больнице, сотрудникам которой я очень благодарна.

А команда врачей клиник СибГМУ помогла мне подготовиться к беременности и сопровождала меня на всем ее протяжении. Благодаря этому я в свои 54 года снова стала мамой. Для меня это большое счастье. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу, всем врачам, которые окружили меня теплом и заботой. Особую благодарность хочется выразить Татьяне Васильевне Скороходовой - она всегда была рядом и называла меня «необыкновенной пациенткой». И хотелось бы сказать всем женщинам, кто еще думает, но сомневается по поводу своего возраста, – не бойтесь, пробуйте. Для этого у врачей клиник СибГМУ накоплен большой опыт, - рассказала пациентка. Роды прошли сегодня, 20 сентября, в Томском областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко. Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU