Депутаты томской облдумы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-20T10:25:24+03:00

По расчетам в 2020 году получать выплату будут 28 822 человека. Фото: из открытых источников

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Депутаты комитета по труду и социальной политике регионального парламента рекомендовали к принятию проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год». Об этом сообщается на сайте областной Думы.

По закону величина прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе устанавливается своя. По расчетам специалистов, рост величины прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год к величине прожиточного минимума прошлого года составил 7,9 %, или 751 рубль. Итого величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год составит 9 546 рублей.

Стоит отметить, что устанавливаемая законопроектом величина превышает величину прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации. И это превышение потребует принятия с 2020 года нового расходного обязательства Томской области по выплате региональной социальной доплаты к пенсии.

По расчетам в 2020 году получать выплату будут 28 822 человека.

Объем средств, которые необходимо предусмотреть в областном бюджете для социальной доплаты к пенсии, составляет 838,2 млн. рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU