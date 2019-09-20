2019-09-20T10:07:32+03:00
Недвижимость

В Томской области появится еще 23 колодца с чистой и бесплатной водой

Их установят в отдаленных селах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: tomsk.gov.ruфото: tomsk.gov.ruФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

«Электронные колодцы» появятся по губернаторской программе «Чистая вода». В ближайшие дни новые станции подготовки воды заработают в четырех населенных пунктах региона. А всего в этом году появится 23 «электронных колодца», - сообщает пресс-служба областной администрации.

В частности, их установят в деревнях Тихомировка и Вороно-Пашня Асиновского района (чистую питьевую воду здесь получат более 300 человек). Еще две станции заработают в селах Парбиг и Поротниково Бакчарского района, где живут почти две тысячи жителей.

Ранее станции водоподготовки были установлены в деревне Латат Асиновского района и деревне Ларино Александровского района.

За три года действия губернаторской программы «Чистая вода» в области появилось 140 станций локальной очистки воды, доступ к бесплатной и чистой питьевой воде уже получили 90,5 тыс. жителей региона.

В этом году чистая вода придет еще в 23 населенных пункта, почти к 9 тысячам селян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в Томской области 54-летняя женщина стала мамой
Депутаты томской облдумы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера
Томичи могут попасть на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
Пьяный водитель сбил автомобиль, которым управляла беременная жительница Томской области
В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения
Сегодня «Ласточка» полетит из Томска в Новосибирск
МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области
Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
В томских школах открылись стоматологические кабинеты
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения