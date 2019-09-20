В Томской области появится еще 23 колодца с чистой и бесплатной водой

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-20T10:07:32+03:00

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«Электронные колодцы» появятся по губернаторской программе «Чистая вода». В ближайшие дни новые станции подготовки воды заработают в четырех населенных пунктах региона. А всего в этом году появится 23 «электронных колодца», - сообщает пресс-служба областной администрации.

В частности, их установят в деревнях Тихомировка и Вороно-Пашня Асиновского района (чистую питьевую воду здесь получат более 300 человек). Еще две станции заработают в селах Парбиг и Поротниково Бакчарского района, где живут почти две тысячи жителей.

Ранее станции водоподготовки были установлены в деревне Латат Асиновского района и деревне Ларино Александровского района.

За три года действия губернаторской программы «Чистая вода» в области появилось 140 станций локальной очистки воды, доступ к бесплатной и чистой питьевой воде уже получили 90,5 тыс. жителей региона.

В этом году чистая вода придет еще в 23 населенных пункта, почти к 9 тысячам селян.

ИСТОЧНИК KP.RU