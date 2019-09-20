Томичи могут попасть на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-20T09:31:31+03:00

В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов от талантливейших режиссеров

Впервые в программе рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров

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С 26 сентября по 6 октября 400 кинотеатров и киноклубов, арт-центров, университетов, библиотек и даже музеев на 5 континентах планеты примут участие в международном показе программы МАНХЭТТЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2019 года.

В Томске показы будут транслироваться в «Аэлите». Жителей города и гостей приглашают присоединиться к мировому зрительскому жюри и выбрать лучший короткометражный фильм фестиваля.

В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Великобритания представляет сразу три работы.

Особенность программы нынешнего года — рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров. В дебютной работе иранки Марзие Риахи «УРОК ВОЖДЕНИЯ» героиня фильма, согласно закону, вынуждена учиться водить авто под контролем мужа. Её играет национальная звезда Линда Киани, у которой полтора миллиона подписчиков в Инстаграм, но прав ничуть не больше, чем у любой другой иранки.

Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 26, 27, 28, и 29 сентября в 19.00 в «Аэлите».

Кадр из фильма "Урок вождения"

ИСТОЧНИК KP.RU