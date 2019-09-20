2019-09-20T09:31:31+03:00
Звезды

Томичи могут попасть на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Впервые в программе рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов от талантливейших режиссеровВ борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов от талантливейших режиссеров
Изменить размер текста:

С 26 сентября по 6 октября 400 кинотеатров и киноклубов, арт-центров, университетов, библиотек и даже музеев на 5 континентах планеты примут участие в международном показе программы МАНХЭТТЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2019 года.

В Томске показы будут транслироваться в «Аэлите». Жителей города и гостей приглашают присоединиться к мировому зрительскому жюри и выбрать лучший короткометражный фильм фестиваля.

В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Великобритания представляет сразу три работы.

Особенность программы нынешнего года — рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров. В дебютной работе иранки Марзие Риахи «УРОК ВОЖДЕНИЯ» героиня фильма, согласно закону, вынуждена учиться водить авто под контролем мужа. Её играет национальная звезда Линда Киани, у которой полтора миллиона подписчиков в Инстаграм, но прав ничуть не больше, чем у любой другой иранки.

Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 26, 27, 28, и 29 сентября в 19.00 в «Аэлите».

Кадр из фильма "Урок вождения"

Кадр из фильма "Урок вождения"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в Томской области 54-летняя женщина стала мамой
Депутаты томской облдумы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера
В Томской области появится еще 23 колодца с чистой и бесплатной водой
Пьяный водитель сбил автомобиль, которым управляла беременная жительница Томской области
В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения
Сегодня «Ласточка» полетит из Томска в Новосибирск
МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области
Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
В томских школах открылись стоматологические кабинеты
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения