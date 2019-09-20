2019-09-20T08:55:57+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил автомобиль, которым управляла беременная жительница Томской области

После этого одна из машин загорелась
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла на трассе Могильный Мыс – Каргасок 19 сентября. По предварительной информации УМВД по Томской области, около 17:45 минут, мужчина, 1969 года рождения, двигаясь на автомобиле марки Chevrolet LACETTI столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Это произошло на 102 километре автодороги вблизи деревни Новосельцево Парабельского района.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением. За рулем «Соляриса» была беременная женщина, 1989 года рождения. После столкновения «Шевроле» загорелся. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали разовую помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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