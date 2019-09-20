В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения
Проведение публичного мероприятия «Посещение реликвий пророка Мухаммада» начнется 21 сентября. С 09.00 21 сентября до 22.00 22 сентября 2019 года будет закрыто движение транспорта вблизи Белой соборной мечети (улица Московский тракт, 43).
Также, 21 сентября с 7 утра до 23 часов 22 сентября будет закрыто движение для транспортных средств с использованием ограждений и грузовой техники на следующих участках автомобильных дорог:
улица Московский тракт (от переулка Буяновский до здания по адресу улица Московский тракт, 28);
переулок Луговой (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт);
Кузнечный проезд (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт).
На подъездах к указанным участкам автомобильных дорог будут установлены соответствующие дорожные знаки, автолюбителям необходимо заранее продумать объездной маршрут.
Также водителей просят на парковать свои машины вблизи Белой соборной мечети.
В противном случае они будут эвакуированы на ближайшие разрешенные парковочные места.
схема перекрытийФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU