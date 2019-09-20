В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-20T08:32:38+03:00

реликвии пророка, посмотреть на которые выстраиваются мусульмане со всего мира Фото: из открытых источников

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Проведение публичного мероприятия «Посещение реликвий пророка Мухаммада» начнется 21 сентября. С 09.00 21 сентября до 22.00 22 сентября 2019 года будет закрыто движение транспорта вблизи Белой соборной мечети (улица Московский тракт, 43).

Также, 21 сентября с 7 утра до 23 часов 22 сентября будет закрыто движение для транспортных средств с использованием ограждений и грузовой техники на следующих участках автомобильных дорог:

улица Московский тракт (от переулка Буяновский до здания по адресу улица Московский тракт, 28);

переулок Луговой (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт);

Кузнечный проезд (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт).

На подъездах к указанным участкам автомобильных дорог будут установлены соответствующие дорожные знаки, автолюбителям необходимо заранее продумать объездной маршрут.

Также водителей просят на парковать свои машины вблизи Белой соборной мечети.

В противном случае они будут эвакуированы на ближайшие разрешенные парковочные места.

схема перекрытийФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU