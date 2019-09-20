Сегодня «Ласточка» полетит из Томска в Новосибирск

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-20T08:15:40+03:00

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Поезд отправится в пробную поездку. Томская область, областной центр и Западно-Сибирская железная дорога (подразделение РЖД) заключили соглашение о сотрудничестве на 2019-2024 годы: запуске из Томска в Новосибирск и другие соседние регионы комфортабельных поездов «Ласточка».

«Электропоезд будет испытывать готовность железнодорожной инфраструктуры к скоростным перевозкам в направлении от Новосибирска до Барнаула, Омска и Томска. «Ласточка» протестирует возможность соединения четырех регионов Сибири скоростным железнодорожным транспортом», – сообщает ТАСС.

«Ласточки» различных модификаций курсируют уже в 20 регионах страны

Скоростной электропоезд был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Двухсистемные электропоезда созданы на платформе поезда «Ласточка-Премиум». Они оснащены системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта (типа «бизнес»), санитарными блоками.

Предусмотрена возможность организации горячего питания, использования Wi-Fi, подзарядки ПК и смартфонов. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU