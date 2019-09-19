2019-09-19T11:58:05+03:00
Происшествия

МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области

Завтра ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкцийБудучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкцийФото: "КП" Архив
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По данным Томского гидрометцентра на сутки 20 сентября и ночью 21 сентября по области местами ожидаются дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с.

МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, аварий на объектах ТЭК, нарушениях в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо

держаться подальше от шатких конструкций. Напомним, что в Томске уже бывали случаи, когда люди страдали от упавших на них металлических конструкций и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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