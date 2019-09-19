МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области
По данным Томского гидрометцентра на сутки 20 сентября и ночью 21 сентября по области местами ожидаются дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с.
МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, аварий на объектах ТЭК, нарушениях в работе транспорта.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо
держаться подальше от шатких конструкций. Напомним, что в Томске уже бывали случаи, когда люди страдали от упавших на них металлических конструкций и деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU