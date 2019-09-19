Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-19T09:07:01+03:00

Отец три года не платил деньги на содержание ребенка

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Жительница города Асино предъявила в службу судебных приставов исполнительный документ, на основании которого была рассчитана задолженность по алиментам за последние три года – 435 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Несмотря на отсутствие у гражданина официального заработка, долг он был обязан отдать. Поскольку его автомобиль Chevrolet Niva уже был арестован и управлять им он не имел права, то пришлось поднять вопрос об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Должник пообещал, что в течение суток решит проблему с выплатой и оформил кредит в банке. На следующий день на прием к судебному приставу пришла бывшая супруга должника и предъявила расписку о полном погашении долга.

ИСТОЧНИК KP.RU