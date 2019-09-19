2019-09-19T09:07:01+03:00
Общество

Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам

Отец три года не платил деньги на содержание ребенка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Должник пообещал, что в течение суток решит проблемуДолжник пообещал, что в течение суток решит проблемуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Жительница города Асино предъявила в службу судебных приставов исполнительный документ, на основании которого была рассчитана задолженность по алиментам за последние три года – 435 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Несмотря на отсутствие у гражданина официального заработка, долг он был обязан отдать. Поскольку его автомобиль Chevrolet Niva уже был арестован и управлять им он не имел права, то пришлось поднять вопрос об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Должник пообещал, что в течение суток решит проблему с выплатой и оформил кредит в банке. На следующий день на прием к судебному приставу пришла бывшая супруга должника и предъявила расписку о полном погашении долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
В томских школах открылись стоматологические кабинеты
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения
«Летопись Победы» пишем вместе с томичами
Спикер томской гордумы взлетел вверх на серебряном коне
В Томске во дворе сбили двухлетнего ребенка
На севере Томской области задержали жителя с огнестрельными боеприпасами
Волос пророка Мухаммеда прибудет в Томск для поклонения паломников
Трое мужчин, заживо закопавших изнасилованную женщину, осуждены в Томске
Томич, найденный в сгоревшем авто, мог отравиться угарным газом
В Томске владелец снес незаконно поставленный магазин после 17 штрафов
Томичей приглашают на службу в полицию
Губернатор Томской области назначил нового директора Бакчарского пункта северного садоводства
Строители начали ремонтировать фасад Дома офицеров в Томске
Томичка стала чемпионкой Европы по самбо
В Томске начался ремонт Дома офицеров
Пенсионерка, зажатая «маршруткой» в Томске, получит 450 тыс рублей
Авиарейс Томск – Кедровый – Томск возрожден после 13-летнего перерыва
Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара
Томский контрактник оштрафован за стрельбу по шумным соседям
Томские волонтеры ищут молодую женщину, пропавшую 2 недели назад
Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки
Томская компания по производству строительных металлоконструкций накопила 40 млн долгов