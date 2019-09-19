«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-19T08:38:47+03:00

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Все желающие могут подать заявку 19 сентября, с 16 до 19 часов в управлении физической культуры и спорта администрации города Томска (ул. Белозерская, 24).

Центральный старт всероссийского «Кросса наций» состоится в субботу, 21 сентября на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева, 13) в 10.50. Также забеги пройдут в районах Томской области.

В программе: VIP-забег на 1 км без учета времени, километровый забег для детей 2010 года рождения, забеги на дистанции от 4 до 12 км для других возрастных групп.

Во время «Кросса нации» можно будет выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Прием испытаний начнется в 14 часов. Запланированы забеги по пересеченной местности на 1-5 км. Для участия в забеге необходим допуск врача.

«Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие, забеги которого проводятся на дистанциях от 1 км до 12 км.

ИСТОЧНИК KP.RU