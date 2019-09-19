Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-19T08:30:05+03:00

В прошлом году мероприятие посетили многие томичи Фото: из открытых источников

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В эту пятницу, 20 сентября, в 17 часов на площади Новособорной в Томске пройдет социальная акция «Вальс нашей молодости». Организатор – управление Росгвардии.

Мероприятие в Томске пройдет в рамках всероссийской ведомственной акции, приуроченной предстоящему Международному дню пожилых людей (отмечается ежегодно 1 октября).

В концертной программе запланировано выступление военного оркестра и ансамбля «Люди в погонах» Северского соединения Росгвардии, творческих коллективов Томского кадетского корпуса, детско-юношеского клуба «Фрегат», ансамбля кавказского танца «Ловзар». Также во время акции пройдет конкурс на лучшую танцующую пару.

ИСТОЧНИК KP.RU