Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Учеников школ Томской области в возрасте 11-18 лет приглашают к участию в национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!».
На конкурс принимаются работы, выполненные по одному из направлений: фотография, рисунок, видеоролик, социальный плакат, сочинение, литературное творчество, журналистика по одной из 12 номинаций. Работы принимаются до 27 октября на сайте АНО Росдетство.
Победители конкурса «Моя гордость – Россия!» получат путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», а также в Международный детский центр «Артек».
ИСТОЧНИК KP.RU