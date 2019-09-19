Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-19T07:34:25+03:00

Идя конкурса - показать, что Россия - наша Родина Фото: из открытых источников

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Учеников школ Томской области в возрасте 11-18 лет приглашают к участию в национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!».

На конкурс принимаются работы, выполненные по одному из направлений: фотография, рисунок, видеоролик, социальный плакат, сочинение, литературное творчество, журналистика по одной из 12 номинаций. Работы принимаются до 27 октября на сайте АНО Росдетство.

Победители конкурса «Моя гордость – Россия!» получат путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», а также в Международный детский центр «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU