2019-09-19T07:34:25+03:00
Общество

Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»

принимаются работы в различных творческих направлениях
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Идя конкурса - показать, что Россия - наша РодинаИдя конкурса - показать, что Россия - наша РодинаФото: из открытых источников
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Учеников школ Томской области в возрасте 11-18 лет приглашают к участию в национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!».

На конкурс принимаются работы, выполненные по одному из направлений: фотография, рисунок, видеоролик, социальный плакат, сочинение, литературное творчество, журналистика по одной из 12 номинаций. Работы принимаются до 27 октября на сайте АНО Росдетство.

Победители конкурса «Моя гордость – Россия!» получат путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», а также в Международный детский центр «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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