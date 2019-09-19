2019-09-19T07:26:30+03:00
Общество

Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области

Награды получат 124 человека
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Среди победителей - 20 студентов и 30 школьниковСреди победителей - 20 студентов и 30 школьниковФото: из открытых источников
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В Томской области будут вручать премии работникам в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также выдающимся студентам и школьникам. Лауреатами стали 124 человека.

Премии в размере 50 тысяч рублей получат 12 работников культуры, 12 медицинских работников и 50 педагогов — воспитатели, учителя школ, педагоги дополнительного, а также профессионального образования. Среди победителей Елена Бурцева, учитель русского языка и литературы лицея №8, Марина Дубинина, педагог дополнительного образования «Детского эколого-биологического центра города Колпашево, Наталия Бессуднова, воспитатель детского сада № 82, Ольга Бобина, преподаватель Томского базового медицинского колледжа, Максим Косолапов, заведующий первичного сосудистого отделения, врач-невролог Асиновской районной больницы.

Денежными премиями в размере 8 тысяч рублей будут поощрены 20 студентов колледжей и техникумов, 5-тысячным вознаграждением — 30 школьников.

Среди них Ярослав Сайбединов, ученик 11-го класса Губернаторского Светленского лицея. Отметим, что конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры проводится с 2006 года. Всего в 2019 году на конкурс подали более 470 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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