В томских школах открылись стоматологические кабинеты

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-19T07:21:00+03:00

Лечить зубы дети теперь будут всем классом Фото: из открытых источников

Почти 2500 учеников смогут теперь лечить зубы, не отрываясь от учебного процесса

Изменить размер текста: A A

В двух томских школах — «Перспектива» и Заозерной №16 — открылись новые стоматологические кабинеты для учеников. В них закуплено современное оборудование, а прием ведут врачи стоматологической поликлиники № 1.

Почти 2500 томских школьников смогут теперь получать квалифицированную стоматологическую помощь, не отрываясь от учебного процесса. Родители учеников сэкономят на посещении зубного не только время, но и деньги.

С начала учебного года дети начали проходить профилактические осмотры и получать лечение.

- В течение первых трех месяцев мы планируем осмотр всех детей и распределение их по группам для организации дальнейшего лечения в стенах школы, — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Алексей Федоров.

На создание двух кабинетов областной бюджет направил более 2 млн рублей. В 2020 году школьные стоматологические кабинеты начнут появляться в сельских школах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU