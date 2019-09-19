2019-09-19T07:21:00+03:00
Общество

В томских школах открылись стоматологические кабинеты

Почти 2500 учеников смогут теперь лечить зубы, не отрываясь от учебного процесса
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Лечить зубы дети теперь будут всем классомЛечить зубы дети теперь будут всем классомФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В двух томских школах — «Перспектива» и Заозерной №16 — открылись новые стоматологические кабинеты для учеников. В них закуплено современное оборудование, а прием ведут врачи стоматологической поликлиники № 1.

Почти 2500 томских школьников смогут теперь получать квалифицированную стоматологическую помощь, не отрываясь от учебного процесса. Родители учеников сэкономят на посещении зубного не только время, но и деньги.

С начала учебного года дети начали проходить профилактические осмотры и получать лечение.

- В течение первых трех месяцев мы планируем осмотр всех детей и распределение их по группам для организации дальнейшего лечения в стенах школы, — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Алексей Федоров.

На создание двух кабинетов областной бюджет направил более 2 млн рублей. В 2020 году школьные стоматологические кабинеты начнут появляться в сельских школах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения
«Летопись Победы» пишем вместе с томичами
Спикер томской гордумы взлетел вверх на серебряном коне
В Томске во дворе сбили двухлетнего ребенка
На севере Томской области задержали жителя с огнестрельными боеприпасами
Волос пророка Мухаммеда прибудет в Томск для поклонения паломников
Трое мужчин, заживо закопавших изнасилованную женщину, осуждены в Томске
Томич, найденный в сгоревшем авто, мог отравиться угарным газом
В Томске владелец снес незаконно поставленный магазин после 17 штрафов
Томичей приглашают на службу в полицию
Губернатор Томской области назначил нового директора Бакчарского пункта северного садоводства
Строители начали ремонтировать фасад Дома офицеров в Томске
Томичка стала чемпионкой Европы по самбо
В Томске начался ремонт Дома офицеров
Пенсионерка, зажатая «маршруткой» в Томске, получит 450 тыс рублей
Авиарейс Томск – Кедровый – Томск возрожден после 13-летнего перерыва
Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара
Томский контрактник оштрафован за стрельбу по шумным соседям
Томские волонтеры ищут молодую женщину, пропавшую 2 недели назад
Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки
Томская компания по производству строительных металлоконструкций накопила 40 млн долгов