В томских школах открылись стоматологические кабинеты
В двух томских школах — «Перспектива» и Заозерной №16 — открылись новые стоматологические кабинеты для учеников. В них закуплено современное оборудование, а прием ведут врачи стоматологической поликлиники № 1.
Почти 2500 томских школьников смогут теперь получать квалифицированную стоматологическую помощь, не отрываясь от учебного процесса. Родители учеников сэкономят на посещении зубного не только время, но и деньги.
С начала учебного года дети начали проходить профилактические осмотры и получать лечение.
- В течение первых трех месяцев мы планируем осмотр всех детей и распределение их по группам для организации дальнейшего лечения в стенах школы, — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Алексей Федоров.
На создание двух кабинетов областной бюджет направил более 2 млн рублей. В 2020 году школьные стоматологические кабинеты начнут появляться в сельских школах Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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