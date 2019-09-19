На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов

СЕГОДНЯ 04:44 2019-09-19T04:44:41+03:00

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Администрация Томска предупредила жителей города о временном ограничении движения транспорта по ул. Красноармейской.

«С 8 часов 19 сентября до 24 часов 26 сентября движение автомобилей будет затруднено по ул. Красноармейской на участке от пр. Фрунзе до пер. Нечевского. Здесь будет перекрыта одна полоса проезжей части и закрыт для пешеходов тротуар по нечетной стороне», - сообщили в мэрии.

Временное ограничение движения связано с тем, что на указанном участке ул. Красноармейской будет проводиться снос расселенных аварийных деревянных домов.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU