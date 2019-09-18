2019-09-18T10:16:19+03:00
Происшествия

Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей

Награбленное он сдал в приемный пункт
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Октябрьскому району поступило заявление о хищении железа с тепловой магистрали. Как сообщили в УМВД по Томской области, подсудимым оказался местный житель 2000 года рождения.

По предварительным данным, находясь в лесном массиве в районе Кузовлевского тракта, парень похитил оцинкованные листы железа с защитного покровного слоя тепловой магистрали. Затем погрузил их в грузовой автомобиль, вывез и сдал в один из пунктов приема металла. Сумма ущерба составила более 1 500 000 рублей.

Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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