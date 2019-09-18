В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-18T09:45:16+03:00

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Генерал-полковник Виктор Стригунов лично зачитал выписку о назначении из Указа Президента РФ от 7 сентября.

Генерал-майор Алексей Калуга назначен на должность заместителя командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, а полковник Игорь Князев – командиром Северского соединения ВНГ РФ.

В ходе мероприятия генерал-полковник Виктор Стригунов представил полковнику Князеву личный состав северского соединения, затем командующий округом и его заместитель по работе с личным составом генерал-майор Андрей Батрак пообщались с военнослужащими, расспросили их об имеющихся проблемах, распорядке дня, служебной нагрузке, количестве дежурств, наличии военной ипотеки, перспективах карьерного роста, после чего поблагодарили весь личный состав за добросовестную службу по охране важных государственных объектов.

Завершилось торжественное мероприятие прохождением торжественным маршем военнослужащих Северского соединения.

ИСТОЧНИК KP.RU