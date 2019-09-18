В Томске во дворе сбили двухлетнего ребенка
Малыша доставили в больницу
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Вчера, 17 сентября, около 19:45 на улице Суворова, 12 произошло ДТП. Автомобилем Honda CR-V, под управлением 49-летней женщины-водителя совершен наезд на ребенка. При повороте направо во двор водитель сбил двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик находился во дворе с мамой. Для осмотра его отправили в медицинское учреждение, где оказали разовую медпомощь.
ИСТОЧНИК KP.RU