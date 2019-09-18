2019-09-18T06:56:28+03:00
Происшествия

В Томске во дворе сбили двухлетнего ребенка

Малыша доставили в больницу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Вчера, 17 сентября, около 19:45 на улице Суворова, 12 произошло ДТП. Автомобилем Honda CR-V, под управлением 49-летней женщины-водителя совершен наезд на ребенка. При повороте направо во двор водитель сбил двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик находился во дворе с мамой. Для осмотра его отправили в медицинское учреждение, где оказали разовую медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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