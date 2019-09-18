2019-09-18T06:29:47+03:00
Происшествия

На севере Томской области задержали жителя с огнестрельными боеприпасами

Теперь его могут лишить свободы на 4 года
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Каргасокском районе полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали ранее не судимого местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемый, незаконно хранил у себя огнестрельное короткоствольное нарезное оружие. В его «арсенале» оказались: пистолет иностранного производства, калибра 7,63 мм, 32 патрона калибра 9 мм, 34 патрона калибр 7,62 мм, относящиеся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия соответствующих калибров.

На жителя возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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