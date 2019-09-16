Томские волонтеры ищут молодую женщину, пропавшую 2 недели назад

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-16T09:51:25+03:00

О местонахождении Виктории ничего не известно с 5 сентября Фото: соцсети

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к жителям Томской области с просьбой о помощи в поисках 35-летней Виктории Охремчук. Женщина ушла из дома в городе Северске 5 сентября, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. По мнению волонтеров, она могла уехать в областной центр.

О Виктории известно, что она невысокго роста (158 сантиметров), худощавого телосложения, волосы подстрижены, с мелированными прядками. В день пропажи была одета в черную кофту, белую жилетку, черные брюки и серо-голубые кроссовки.

В ориентировке указано, что северчанка может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто может сообщить о местонахождении женщины, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52, или по единому номеру экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU