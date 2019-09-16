В Томске откроется выставка памяти Андрея Мурашова

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-16T07:16:30+03:00

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Выставка «Андрей Мурашов: гений места» распахнет свои двери уже завтра, во вторник, 17 сентября, в Сибирском филиале ГЦСИ (пер. Нахановича,3а).

Латинское выражение «genius loci» («гений места») в наше время получило более широкое значение и может описывать «человека, ревностно оберегающего неповторимую атмосферу места». Именно таким хранителем особой атмосферы Томска, его истории, был журналист Андрей Мурашов, автор многих краеведческих телевизионных проектов. В экспозицию вошли фотографии Андрея, многие из которых посвящены Томску, записи его программ на ТВ. Гости выставки смогут принять непосредственное участие в ее пополнении - принести свою фотографию, связанную с Андреем Мурашовым и его работой в Томске, а так же погрузиться в профессиональные особенности работы телевизионного и радиожурналиста. На выставке представлены действующая монтажная студия и радиооборудование, с которым Андрей Мурашов работал в 90-е годы.

Проект «Мурашов Центр» в своей части фотоэкспозиции расскажет о ходе реставрации дома на Крылова,5.

Посетители выставки увидят не только фотографии, но и серию плакатов, подаренных Мурашов Центру студией «Дизайн-оркестр». Дизайнер Павел Богданов предлагает свою концепцию сохранения архитектурного наследия Томска. В рамках работы выставки предусмотрены встречи с именитыми томскими журналистами, которые вместе с Андреем Мурашовым создавали имидж Томска. Организаторы выставки (Сибирский филиал ГМВЦ "РОСИЗО", Мурашов Центр)

Официальное открытие начнется в 18.00. Экспозиция будет работать до 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU