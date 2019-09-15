2019-09-15T16:30:05+03:00
Происшествия

Томич на КIA вылетел на рельсы и протаранил опору сетей на Черемошниках

Мужчина попал в больницу с травмами
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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31-летний водитель Kia Rio попал в ночь на 15 сентября в серьезное ДТП на улице Подгорной. Мужчина, очевидно, не справился с управлением на мокрой дороге и наехал на трамвайные пути, а далее на опору контактных сетей.

«По предварительным данным, автомобиль Kia Rio, под управлением мужчины-водителя 1988 года рождения, двигаясь по улице Большая Подгорная со стороны улицы Ялтинской в сторону переулка Омского, напротив дома 136 по улице Большая Подгорная, не справился с управлением. Он съехал на левую сторону проезжей части, после чего совершил наезд на трамвайные пути и опору контактных сетей», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что в аварии мужчина был травмирован и доставлен в одну из городских больниц для прохождения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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