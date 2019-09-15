Молодой мужчина сгорел в своем автомобиле в Томске

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-15T16:13:58+03:00

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27-летний мужчина погиб на рассвете в воскресенье, 15 сентября, в Томске. Тело молодого человека была найдено в салоне сгоревшего автомобиля ВАЗ-2113. Сигнал о возгорании «копейки» во дворе дома на улице Шевченко поступил на пульт пожарной службы в 06:10 часов. Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут.

«На водительском сидении пожарные обнаружили тело мужчины 1992 года рождения», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

В ведомстве отметили, что причина возгорания и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU