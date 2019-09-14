70-летний житель Томской области порезал сноху своей сожительницы, отвергшей его любовные ухаживания

СЕГОДНЯ 05:39 2019-09-14T05:39:48+03:00

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В Асино 71-летний пенсионер совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в областной прокуратуре, в конце марта 2019 года выпив, пенсионер стал навязчиво оказывать знаки внимания снохе своей сожительницы. Чтобы прекратить неприятные ухаживания, женщина деревянной скалкой несколько раз стукнула «кавалера» по телу. Однако это только усугубило ситуацию. Разозлившись, подсудимый кухонным ножом не менее 4 раз ударил потерпевшую в живот и руку. Полученные женщиной ранения вызвали массивную кровопотерю. Тогда пенсионер попросил свою сожительницу вызвать скорую помощь.

Государственный обвинитель Кристина Кикилашвили, предлагая определить подсудимому наказание, обратила внимание суда на его преклонный возраст. У деда ранее не было судимостей, его положительно характеризовали. Свою вину пенсионер признал, раскаялся и возместил причинение морального вреда потерпевшей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU