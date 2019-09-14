В пятницу 13-го в Томске столкнулось пять автомобилей

СЕГОДНЯ 05:23 2019-09-14T05:24:05+03:00

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Вчера, в пятницу, 13 сентября, около 16:38 в районе 17-го дома на Пушкина столкнулись 4 иномарки и один отечественный автомобиль. По предварительной информации УМВД по Томской области, это были Honda Stream, BMW, Honda Accord, Subaru и ВАЗ-2112.

В результате происшествия, женщина-водитель автомобиля Honda Stream 1997 года рождения, с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU