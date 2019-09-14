В Томске до воскресенья перекрыта улица Елизаровых
Водителям советуют заранее продумывать другие маршруты
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В пятницу, 13 сентября, вечером участок дороги на улице Елизаровых закрыли на ремонт. Он будет недоступен для проезда вплоть до 06.00 часов воскресенья.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, 15 сентября, на данной территории в районе ул. Елизаровых, 43 будет проводиться ремонт теплотрассы. В связи с этим, на улице Елизаровых от улицы Шевченко до проспекта Кирова будет закрыто движение для сквозного проезда транспорта.
Водителям необходимо быть внимательными, выполнять требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения
ИСТОЧНИК KP.RU