2019-09-14T05:13:28+03:00
Схема проезда

В Томске до воскресенья перекрыта улица Елизаровых

Водителям советуют заранее продумывать другие маршруты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В пятницу, 13 сентября, вечером участок дороги на улице Елизаровых закрыли на ремонт. Он будет недоступен для проезда вплоть до 06.00 часов воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, 15 сентября, на данной территории в районе ул. Елизаровых, 43 будет проводиться ремонт теплотрассы. В связи с этим, на улице Елизаровых от улицы Шевченко до проспекта Кирова будет закрыто движение для сквозного проезда транспорта.

Водителям необходимо быть внимательными, выполнять требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения

ИСТОЧНИК KP.RU

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