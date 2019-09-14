Томичкам с маленькими детьми помогут найти работу

СЕГОДНЯ 05:07 2019-09-14T05:07:31+03:00

В декрете вполне можно найти удаленную работу Фото: из открытых источников

Им подберут сферу деятельности в соответствии с квалификацией и навыками

Изменить размер текста: A A

Томский Центр занятости предлагает женщинам с маленькими детьми повысить квалификацию или пройти переобучение, чтобы сохранить профессиональные навыки или найти новую работу.

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, ответить на вопросы анкеты, которая поможет органам власти выявить их потребность в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации, а также оказать содействие в организации присмотра за детьми. Пройти анкетирование можно по ссылке.

Опрос проводится в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU