2019-09-14T05:07:31+03:00
Есть работа!

Томичкам с маленькими детьми помогут найти работу

Им подберут сферу деятельности в соответствии с квалификацией и навыками
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В декрете вполне можно найти удаленную работуВ декрете вполне можно найти удаленную работуФото: из открытых источников
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Томский Центр занятости предлагает женщинам с маленькими детьми повысить квалификацию или пройти переобучение, чтобы сохранить профессиональные навыки или найти новую работу.

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, ответить на вопросы анкеты, которая поможет органам власти выявить их потребность в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации, а также оказать содействие в организации присмотра за детьми. Пройти анкетирование можно по ссылке.

Опрос проводится в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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