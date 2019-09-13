Томские «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» защитили от золотоискателей

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-13T07:32:33+03:00

Звездный ключ красив в любое время года Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Заповедные территории не отдали под раскопки

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Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению в СМИ о работах золотоискателей в заповедной зоне Батуринского района.

«В июле 2018 года одна из компания, занимающихся георазведкой, получила лицензию на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски месторождений золота. При этом в границы лицензионного участка вошла территория памятников природы «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Данные объекты – особо охраняемые природные территории. Всякие работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых здесь запрещены.

В результате оперативного прокурорского вмешательства проведение работ указанной компанией предотвращено и не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU