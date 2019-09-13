Томские «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» защитили от золотоискателей
Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению в СМИ о работах золотоискателей в заповедной зоне Батуринского района.
«В июле 2018 года одна из компания, занимающихся георазведкой, получила лицензию на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски месторождений золота. При этом в границы лицензионного участка вошла территория памятников природы «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
Данные объекты – особо охраняемые природные территории. Всякие работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых здесь запрещены.
В результате оперативного прокурорского вмешательства проведение работ указанной компанией предотвращено и не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU