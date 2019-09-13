В Томской области закрыли несанкционированный палаточный лагерь

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-13T07:11:47+03:00

Там выявили нарушения, которые создавали опасность для детей

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В Первомайском районе военно-спортивный клуб «Пантера» проводили семидневный туристический слёт. После этого детей оставили в палаточном лагере, расположенном на берегу реки Чулым в трёх километрах от посёлка Беляй, под видом военно-спортивных учебно-тренировочных сборов.

Как сообщили в томской областной прокуратуре, после проверки в лагере, там были обнаружены нарушения, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью и детей.

«В частности, территория места отдыха детей не прошла полноценную противоклещевую обработку. Полевая кухня и баня не соответствовали противопожарным нормам», - говорится в сообщении.

Прокурор района Иван Миронов подал иск в суд с требованием запретить работу лагеря до полного устранения нарушений. Организацию, которая устраивает работу этого лагеря, привлекли к административной ответственности за нарушение норм Санпина и выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Постановления по делам об административных правонарушениях в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU