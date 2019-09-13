Томич сообщил о захвате 25 заложников в наркодиспансере

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-13T06:56:15+03:00

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В июне этого года один из пациентов Томского областного наркологического диспансера поднял на уши все учреждение и полицию. Находясь на лечении, 50-летний томич позвонил по номеру «112» и сообщил о захвате в указанной клинике 25 заложников, а также о том, что один ранен. При выезде на место всех оперативных служб указанная информация оказалась ложной.

Как сообщили в пресс-службе томской областной прокуратуры, на звонившего за такое сообщение завели уголовное дело по статье 207 УК РФ. А в ходе комплексной психолого-психиатрической экспертизы выявилось, что у мужчины галлюцинаторное расстройство на фоне употребления алкоголя.

Его отправили на принудительное лечение в условиях психиатрического стационара. Уголовное дело направили в Советский районный суд для решения вопроса о применении в отношении томича принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU