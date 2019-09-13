Среди самовольно подключившихся к электросетям на севере Томской области оказались покойники
Прокуратура Парабельского района провела проверку на предприятии «Северные электрические сети», принадлежащем «Томской распределительной компании». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ряде случаев в качестве недобросовестных потребителей электроэнергии указывались умершие граждане. Причём, согласно некоторым актам протоколы составлялись в присутствии данных граждан.
При предоставлении недостоверных актов органы внутренних дел были вынуждены отказать в возбуждении административных дел о самовольном подключении и использовании электрической энергии.
По итогам проверки прокурор района Станислав Соболев потребовал от руководителя указанной организации устранить нарушения закона..
ИСТОЧНИК KP.RU