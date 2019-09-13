Среди самовольно подключившихся к электросетям на севере Томской области оказались покойники

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-13T06:40:12+03:00

"Мертвые души" оказались не только недобросовестными потребителями, но и злостными неплательщиками Фото: Архив "КП"

Выяснить это удалось при проверке прокуратуры

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Прокуратура Парабельского района провела проверку на предприятии «Северные электрические сети», принадлежащем «Томской распределительной компании». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ряде случаев в качестве недобросовестных потребителей электроэнергии указывались умершие граждане. Причём, согласно некоторым актам протоколы составлялись в присутствии данных граждан.

При предоставлении недостоверных актов органы внутренних дел были вынуждены отказать в возбуждении административных дел о самовольном подключении и использовании электрической энергии.

По итогам проверки прокурор района Станислав Соболев потребовал от руководителя указанной организации устранить нарушения закона..

ИСТОЧНИК KP.RU