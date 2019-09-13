У жителя Томской области нашли в доме более 200 патронов

СЕГОДНЯ 06:22 2019-09-13T06:22:33+03:00

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Оперуполномоченные угрозыска в Парабели задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Как сообщили в УМВД по Томской области, им оказался житель Парабельского района 1952 года рождения. Он без всяких лицензий на приобретение и хранения оружия и патронов к нему, купил у частника патроны калибра 5,6 мм в количестве 229 штук. Отметим, что данные патроны являются боеприпасами промышленного производства к нарезному огнестрельному оружию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Сельчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU