Тела двух мужчин найдены при пожаре в дачном поселке под Томском

СЕГОДНЯ 06:18 2019-09-13T06:18:26+03:00

Все, что осталось от домика. Фото: ГУ МЧС по ТО

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Огненная стихия дотла уничтожила дачный дом и надворные постройки в садовом товариществе «Светлячок», расположенного вблизи поселка Светлый. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, сигнал о возгорании на мичуринском участке поступил в пятницу, 13 сентября, в 03.22 часов.

На момент прибытия первого подразделения пожарных дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метра. Пламя уничтожило одноэтажный дощатый садовый дом 4х7 метров, навес и баню.

«В доме пожарными были обнаружены тела двоих мужчин, личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU