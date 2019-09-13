Тела двух мужчин найдены при пожаре в дачном поселке под Томском
Огонь уничтожил дом в садовом товариществе «Светлячок»
Все, что осталось от домика. Фото: ГУ МЧС по ТО
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Огненная стихия дотла уничтожила дачный дом и надворные постройки в садовом товариществе «Светлячок», расположенного вблизи поселка Светлый. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, сигнал о возгорании на мичуринском участке поступил в пятницу, 13 сентября, в 03.22 часов.
На момент прибытия первого подразделения пожарных дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метра. Пламя уничтожило одноэтажный дощатый садовый дом 4х7 метров, навес и баню.
«В доме пожарными были обнаружены тела двоих мужчин, личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU