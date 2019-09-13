Томичей приглашают на плоггинг в Тимирязево

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-13T06:11:11+03:00

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Уже завтра, в субботу, 14 сентября, в селе Тимирязевском состоится плоггинг. Это такие экологические соревнования, при которых бег трусцой сочетается со сбором мусора. Его придумали в Швеции в 2016 году. Сегодня кросс набирает популярность, поскольку объединяет одновременно физическую активность и заботу об окружающей среде.

Старт плоггинга в 11 часов, место встречи участников кросса - у заправки Газпромнефть на выезде из Тимирязевского в сторону Дзержинского. Весь собранный мусор компания «Чистый мир» заберет на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU