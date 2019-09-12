В Томске появился сквер с садовыми диванами
Сквер обустроили в Советском районе Томска по ул. Салтыкова-Щедрина, 48. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе томичей здесь создана рекреационная зона с плиточными дорожками и садовыми диванами.
Более 10 тысяч человек отдало голоса за то, чтобы обустроить место пустыря, где когда-то были заброшенные погреба. Раньше там скапливался мусор и разрасталась поросль.
Новое общественное пространство уютно «спрятано» в глубине домов и административных зданий, здесь нет, шума от дорог, теперь здесь могут провести время самые разные томичи с интересом для себя. Сегодня подрядчик городской администрации выполняет финальные работы на объекте – завершают укладку плитки завозят и выравнивают грунт для будущего газона.
ИСТОЧНИК KP.RU