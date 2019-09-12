Томичи сдали «по акции» почти 100 штук огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-12T08:54:06+03:00

Расстаться с оружием без документов лучше добровольно Фото: "КП" Архив

А также патроны и взрывчатку

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В период проведения охотничьего сезона сотрудники лицензионно-разрешительной работы совместно с полицейскими и чиновниками провели рейд по незаконному хранению оружия. Одной из мер является акция по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- В течение 8 месяцев 2019 года в отделения Росгвардии поступило 88 заявлений о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. По состоянию на 1 сентября в ходе акции граждане сдали 11 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и 73 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, 6 единиц самодельного (переделанного) огнестрельного оружия, три боевых пистолета, 1227 штук патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию, 43 грамма пороха, 1 единица газового оружия, - сообщил подполковник Алексей Литвинович, врио начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Томской области.

Он также уточнил, что по итогам 8 месяцев текущего года областной МФЦ выплатил 625 тысяч рублей сдавшим боеприпасы.

Самим же росгвардейцам удалось помочь раскрыть 4 преступления, связанных с оборотом оружия, выявить 1260 нарушений оборота оружия, изъято 1538 единиц оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU