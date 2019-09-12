2019-09-12T08:54:06+03:00
Политика

Томичи сдали «по акции» почти 100 штук огнестрельного оружия

А также патроны и взрывчатку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Расстаться с оружием без документов лучше добровольноРасстаться с оружием без документов лучше добровольноФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В период проведения охотничьего сезона сотрудники лицензионно-разрешительной работы совместно с полицейскими и чиновниками провели рейд по незаконному хранению оружия. Одной из мер является акция по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- В течение 8 месяцев 2019 года в отделения Росгвардии поступило 88 заявлений о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. По состоянию на 1 сентября в ходе акции граждане сдали 11 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и 73 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, 6 единиц самодельного (переделанного) огнестрельного оружия, три боевых пистолета, 1227 штук патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию, 43 грамма пороха, 1 единица газового оружия, - сообщил подполковник Алексей Литвинович, врио начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Томской области.

Он также уточнил, что по итогам 8 месяцев текущего года областной МФЦ выплатил 625 тысяч рублей сдавшим боеприпасы.

Самим же росгвардейцам удалось помочь раскрыть 4 преступления, связанных с оборотом оружия, выявить 1260 нарушений оборота оружия, изъято 1538 единиц оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер с качелями появится на углу Кирова и Красноармейской в Томске
Два подростка в тяжелом состоянии после ДТП с тремя авто в Томске
Станция водоподготовки появится для томичей в Лоскутово
В томских колледжах появились новые мастерские
В селах Томского района установили точки бесплатного Wi-Fi
В этом году томичи уже смогут играть в баскетбол в Михайловской роще
В Томской области мигрантам-нарушителям выписали штрафы по 2000 рублей
Определить свежесть рыбы поможет наклейка, созданная томскими учеными
Томский онкодиспансер запустил сайт о раке молочной железы
На уроках труда томские ученики будут делать автоматы по выдаче конфет и гидравлические подъемники
Няня похитила драгоценности из шкатулки на 275 тысяч рублей в Томске
В Томске стартовал проект о людях, что живут в деревянных домах-памятниках
Томские библиотеки переходят на электронные книги
В Томской области впервые избрали мэра без прямых выборов
Припаркованные автомобили Kia и «ГАЗель» сгорели на рассвете в Томске
В Томске осужден пособник террористов, агитировавший студентов воевать в Сирии
Два томича заплатят 9 тысяч рублей за съемку с беспилотников