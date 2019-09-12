2019-09-12T08:43:17+03:00
Недвижимость

Сквер с качелями появится на углу Кирова и Красноармейской в Томске

Благоустройство территории планируется закончить нынешней осенью
Татьяна Щукина
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Эскиз проекта. Фото: мэрия ТомскаЭскиз проекта. Фото: мэрия Томска
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Деревянные арки с цветочными вазонами, качели и клумбы с местами для сидения – все это станет украшением нового общественного пространства, которое обустраивается сейчас в исторической части Томска.

Работы на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской выполняются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в мэрии Томска, сейчас строители уже устанавливают в месте будущего сквера новые бордюры и заливают бетонное основание под скамейки, уплотняют основание для укладки тротуарной плитки, готовят почву для газона. В процессе изготовления находятся парковые качели, оригинальные уличные фонари, лавки.

«Уверен, новый сквер будет пользоваться у томичей популярностью, он станет местом встреч и украсит городское пространство», – прокомментировал проект мэр Томска Иван Кляйн, известный своей любовью к паркам, скверам и аллеям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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