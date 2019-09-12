2019-09-12T08:17:03+03:00
Происшествия

Два подростка в тяжелом состоянии после ДТП с тремя авто в Томске

Всего после аварии были госпитализированы 4 человека
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: ПСС по ТОМесто происшествия. Фото: ПСС по ТО
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Четыре человека, трое из которых – молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет – находятся сейчас в больницах Томска после «лобовой» аварии на пр. Комсомольском. ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло в 22.30 в среду, 11 сентября, в районе улицы Партизанской.

По информации, предоставленной региональным УМВД, авария произошла в результате того, что ВАЗ наехал на бордюрный камень и вылетел на «встречку», где совершил столкновение с автомобилем Lada Priora и затем с Honda Civic».

Всего в ДТП пострадали 6 человек: четверо парней и две женщины. 44-летней женщине и 17-летнему подростку госпитализация не потребовалась. 37-летняя женщина и молодой человек 18 лет сейчас находятся в травматологии Больницы скорой медицинской помощи. Два мальчика 16 и 17 лет проходят лечение в отделение торакальной хирургии ОКБ. Их состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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