Станция водоподготовки появится для томичей в Лоскутово

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-12T08:14:37+03:00

Благодаря программе в поселке будет питьевая вода из крана Фото: из открытых источников

В ожидании чистой воды жителям придется побыть до декабря

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По информации департамента капитального строительства, завершение строительно-монтажных работ на станции водоподготовки завершится в декабре, после чего объект будет запущен в работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчиком по проекту выступает ЗАО «СМП - 95». Бригады предприятия строят резервуар чистой воды объемом 500 куб. м, здание станции водоподготовки – забивают сваи, заливают железобетонное основание водопроводной насосной станции и монтируют опалубку с арматурным каркасом, а также прокладывают трубопроводы.

Лоскутово входит в состав Кировского района Томска с населением порядка 4 тысячи человек. Здесь расположены около 40 предприятий, учреждений и организаций, более 1000 личных подсобных хозяйств. Работают школа, детский сад, школа искусств, поликлиники, библиотека и ряд объектов инфраструктуры.

Проблеме качества питьевой воды сейчас уделяется особое внимание не только на местном, но и на федеральном уровне.

В рамках нацпроекта «Экология» предусмотрены мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству новых объектов водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU