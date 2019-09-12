Станция водоподготовки появится для томичей в Лоскутово
По информации департамента капитального строительства, завершение строительно-монтажных работ на станции водоподготовки завершится в декабре, после чего объект будет запущен в работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядчиком по проекту выступает ЗАО «СМП - 95». Бригады предприятия строят резервуар чистой воды объемом 500 куб. м, здание станции водоподготовки – забивают сваи, заливают железобетонное основание водопроводной насосной станции и монтируют опалубку с арматурным каркасом, а также прокладывают трубопроводы.
Лоскутово входит в состав Кировского района Томска с населением порядка 4 тысячи человек. Здесь расположены около 40 предприятий, учреждений и организаций, более 1000 личных подсобных хозяйств. Работают школа, детский сад, школа искусств, поликлиники, библиотека и ряд объектов инфраструктуры.
Проблеме качества питьевой воды сейчас уделяется особое внимание не только на местном, но и на федеральном уровне.
В рамках нацпроекта «Экология» предусмотрены мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству новых объектов водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU